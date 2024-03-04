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«Удмуртнефть» в 2023 году восполнила запасы нефти на 152%

«Удмуртнефть» открыла два новых месторождения нефти за последние 5 лет

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Максим Богодвид/РИА Новости

Компания «Удмуртнефть» (работает под управлением НК «Роснефть» и Китайской нефтехимической корпорации Sinopec) восполнила запасы нефти на 152% в 2023 году, сообщает пресс-служба «Роснефти».

В «Роснефти» отметили, что компания планирует восполнять не менее 100% добываемых углеводородов.

Также «Удмуртнефть» открыла два новых месторождения нефти за последние 5 лет.

В 2023 году совместная работа специалистов «Удмуртнефти» и научного института «Роснефти» в Ижевске позволила открыть новое месторождение им. А.А. Зеленина на Шарканском лицензионном участке.

«Удмуртнефть» им. В.И. Кудинова является крупнейшим нефтедобывающим предприятием на территории Удмуртии, обеспечивая 60% добываемого в регионе сырья.

Ранее стало известно, что «Роснефть» разработала новый вид битума с улучшенными характеристиками.

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