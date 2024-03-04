Экономист спрогнозировал цены на бензин в марте

Средняя цена бензина АИ-92 на российских заправках в марте составит 50,5-51 рубль за литр, то есть сохранится на текущем уровне или незначительно прибавит — 50 копек. Такой прогноз «Газете.Ru» дал кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев.

«Чем дальше от центра страны, тем цена в регионе будет выше (пример — Дальневосточный федеральный округ). Средняя же цена литра дизельного топлива будет держатся на уровне 65-67 рублей (плюс 53 копейки-2,53 рубля). Правительство следит за ценами на бензин и дизель и старается по мере изменений принимать оперативные решения, которые позволяют регулировать. Так, на уровне правительства принято решение увеличить объемы продажи дизеля через биржу», — отметил экономист.

По его словам, объемы продаж выросли не так заметно — на 3,5%.

«Мера превентивная и положительная. Безусловно, это должно ограничить рост цен на топливо, поэтому пока оснований для сильного изменения цен в феврале нет. Цены могут незначительно корректироваться в дальнейшем, однако на это будут влиять скорее спекулятивные факторы. На уровне правительства уже заданы тренды, которые будут определять фундаментальные основы ценообразования. Однако нормативы продажи дизеля должны еще увеличивать», — счел Алиев.

По его мнению, рост продаж дизеля на бирже на 20-25% окажет сильную поддержку рынку в рамках стабилизации цен.

Доля затрат на топливо у граждан в среднем составляет порядка 10-15% от доходов, подчеркнул экономист. Эта цифра будет расти на уровень инфляции — так, цены корректируются в среднем раз в полгода, заключил Алиев.

С 1 марта Россия ввела запрет на экспорт бензина. Ограничение будет действовать 6 месяцев. При этом власти не планируют вводить полный запрет на экспорт дизельного топлива.

Ранее гендиректор маркетплейса нефтепродуктов «Опен Ойл Маркет» Сергей Терешкин предрек рост мирового спроса на дизель.