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ФАС определила критерии необоснованного роста цен

ФАС разработала рекомендации по анализу стоимости товаров в РФ

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) представила проект методических рекомендаций по определению критериев существенного роста спроса на товары и увеличения издержек бизнеса, влияющих на цены. Об этом пишет РБК со ссылкой на внутренний документ службы.

Согласно методике, цена, которая значительно отклоняется от возможного конкурентного уровня из-за изменения спроса и предложения, должна анализироваться на предмет обоснованности.

В частности, существенным считается рост заявок на покупку товара более чем на 10% по сравнению с его предложением в течение месяца. Также признаками повышенного спроса называют увеличение продаж, сокращение запасов и высокую скорость реализации.

Еще одним косвенным показателем необоснованности цен ФАС считает опережающий рост стоимости товара по сравнению с индексом потребительских цен и превышение рентабельности над среднеотраслевым уровнем.

Для расчета обоснованной цены ФАС предлагает специальную формулу с учетом индекса Росстата и фактического роста. При анализе издержек компаний регулятор рекомендует проводить факторный анализ затрат за три года по бухучету и оперативным данным.

До этого экономист оценил последствия решения отвязать цены на товары в РФ от общемировых.

Ранее власти поймали «Яндекс.Такси» на завышении цен.

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