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Конгресс достиг договоренностей по бюджету США до конца финансового года

Reuters: бюджет правительства США на 2024 финансовый год составит $1,66 трлн

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Shutterstock

В конгрессе США смогли достичь договоренностей по поводу выделения денег на работу федерального правительства до конца 2024 финансового года, который начался 1 октября 2023 года. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на лидера демократического большинства в сенате конгресса Чака Шумера.

По данным издания, бюджет правительства США на 2024 финансовый год будет составлять около $1,66 трлн.

Шумер отметил, что из-за прекращения финансирования уже 8 марта могут приостановить работу нескольких федеральных структур. Политик добавил, что палата представителей должна быстро принять и направить в сенат необходимые документы. Затем, по его словам, сенату снова будет необходимо двухпартийное сотрудничество для их принятия до крайнего срока. Эти действия помогут Вашингтону избежать шатдауна, заключил Шумер.

До этого глава ВТБ Андрей Костин заявил, что США не смогут избежать крушения финансовой системы при том уровне госдолга, который сейчас есть у страны.

Ранее Россия увеличила вложения в госдолг США.

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