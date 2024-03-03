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Американские фермеры выступают против тренда на экологичность

Fox News: американские фермеры трубят о кризисе из-за тренда на экологичность

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Американские фермеры трубят тревогу из-за тренда на экологичность и устойчивого развития и роста цен в стране, что ведет сельское сельское хозяйство в кризисное состояние. Об этом, ссылаясь на заявление фермеров, сообщает телеканал Fox News.

«Фермеры говорят, что глобалистская «зеленая» политика, а также инфляция и рост цен привели к уменьшению поголовья скота, а в некоторых случаях к отчуждению или полному закрытию ферм, что привело к потенциальному внутреннему продовольственному кризису», — передают журналисты.

По словам представителя одной из фермерских организаций Джона Бойда-младшего, за последний год производство говядины в США сократилось на миллиард фунтов. Сложившуюся ситуацию он охарактеризовал как «надвигающийся кризис», с которым каждый американец может однажды столкнуться в бакалейном или мясном магазине.

До этого американские ученые из Калифорнийского университета сельского хозяйства и природных ресурсов предупредили, что в результате изменения климата фермы столкнутся с резким увеличением численности сельскохозяйственных вредителей. Это создаст угрозу выращиванию персиков, а также миндаля и других орехов.

Ранее Путин дал гражданство польскому фермеру.

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