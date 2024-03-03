Цены на съем жилья в России продолжают ползти вверх

Несмотря на сезонное затишье, средняя стоимость аренды квартир в крупных городах России продолжает медленный рост. Собственники пока не снижают цены, поскольку многие потенциальные покупатели из-за дороговизны ипотеки вынуждены продолжать снимать жилье, об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным аналитиков, в феврале средняя цена аренды однокомнатной квартиры в 18 крупнейших регионах составила 27,3 тыс. рублей в месяц, увеличившись на 0,2% за месяц. Цены на двухкомнатные квартиры снизились незначительно — на 0,2%, до 40 тыс. рублей.

Наибольший рост цен на «однушки» отмечен в Уфе (+6,3%), Воронеже (+5,2%) и Тюмени (+3,4%). В то же время в Новосибирске цены снизились на 4,6%, в Петербурге — на 1,4%.

В Москве средняя цена аренды «однушки» достигла 57,1 тыс. рублей, увеличившись за месяц на 0,7%. Аналитики полагают, что снижения цен в обозримой перспективе ждать не стоит - спрос по-прежнему высок, а предложение ограничено.

«На вторичном рынке ипотека заметно подорожала, а на первичном, где доступны льготные ставки, снизилась одобряемость кредитов», — отметила директор департамента аренды «Этажей» Ольга Павлинова.

По ее словам, на рынке сдается много ипотечных квартир, где собственники рассчитывают за счет сдачи в аренду покрывать банковские платежи, поэтому они не готовы снижать ставки.

Во многих региональных центрах владельцы жилья также пока не ощущают конкуренции за арендаторов и не спешат снижать цены, отмечает Павлинова. Она прогнозирует рост арендных ставок в пиковый период — конце лета и осенью.

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