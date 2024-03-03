Турецкие бизнесмены планируют судиться с США

Ряд турецких бизнесменов планируют подать судебные иски против чиновников США, которые угрожают им санкциями за торговлю с Россией Об этом пишет газета Aydınlık.

По данным издания, дипломаты американского посольства и генконсульства в Анкаре и Стамбуле угрожают турецким компаниям и финансовым учреждениям из-за торговых отношений с Россией.

«Опрошенные нами турецкие бизнесмены заявили, что готовятся подать судебные иски против американских чиновников, которые посещают компании и финансовые учреждения и угрожают внести их в санкционный список», — пишут журналисты.

Журналисты отмечают, что предприниматели также планируют подать в суд на банки и их отделения, которые блокируют денежные переводы и передают личную информацию в США.

До этого сообщалось, что объем поставок из Турции в Россию за февраль сократился на треть, до $670 млн по сравнению с $1 млрд за аналогичный период 2023 года.

Ранее стало известно, что в Анкаре не хотят идти на риски в решении платежных проблем с Москвой.