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Посол Эфиопии призвал начать переговоры с Россией о торговле в нацвалютах

Посол Угала Урят: РФ и Эфиопии стоит начать переговоры об нацвалютах в торговле

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Посол Эфиопии в России Чам Угала Урят заявил, что двум странам стоит начать переговоры об использовании национальных валют во взаимной торговле. Об этом сообщает РИА Новости.

В интервью агентству дипломат отметил, что не видит проблемы в использовании нацвалют между Россией и Эфиопией.

«Я надеюсь, что в будущем это станет предметом переговоров наших стран. Я вижу в этом только преимущества. Если Эфиопия хочет что-то купить у России, мы спокойно можем использовать эфиопский быр», — сказал посол.

По его мнению, опрос финансовых переводов — большая проблема в настоящее время. Он отметил, что использование национальных валют — хороший формат сотрудничества.

«Теперь, когда мы часть БРИКС, это будет один из вопросов, который страны будут обсуждать», — сказал дипломат.

В конце января председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что расчеты России с БРИКС в нацвалютах увеличились более чем в три раза — до 85%.

14 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вопрос создания единой валюты в рамках БРИКС в настоящее время скорее является бесперспективным.

Ранее в Иране заявили, что ШОС и БРИКС должны отказаться от доллара и перейти на нацвалюты.

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