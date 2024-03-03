В феврале объем наличных денег у россиян продолжил сокращаться

Объем наличных денег в обращении за пределами Банка России продолжил сокращаться и в феврале. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на данные регулятора.

По информации ЦБ, в прошлом месяце приток наличности в банки составил 24,7 млрд рублей.

Это практически соответствует показателям сентября 2022 года, когда в условиях повышения ключевой ставки ЦБ в России впервые зафиксировали тренд на возврат средств в банковскую систему.

Снижение объема наличных денег в обращении отмечается уже пятый месяц подряд, за исключением декабря с его традиционным сезонным оттоком. Рекордный приток наличности в банки наблюдался в январе текущего года — более 500 млрд рублей.

По словам экспертов, такую динамику обусловили высокие ставки по депозитам, которые делают банковские вклады привлекательным инструментом для защиты сбережений от инфляции. Однако постепенное снижение ключевой ставки ЦБ может переломить ситуацию, уточняет издание.

До этого экономист посоветовал россиянам не хранить сбережения в долларах.

Ранее в ЦБ сообщили о планах удвоить лимит страхования вкладов.