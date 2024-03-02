Стало известно, сколько денег потребуется на исполнение послания Путина

На исполнение поручений президента РФ Владимира Путина, которые он дал в послании Федеральному собранию, уйдет примерно 17 трлн рублей, подсчитало РИА Новости.

Больше всего средств будет направлено на модернизацию коммунальной инфраструктуры — порядка 4,5 трлн рублей до 2030 года. Еще 3,3 трлн рублей получит социальная сфера. Самой крупной статьей расходов здесь станет материнский капитал.

Также выделяются средства на поддержку программ льготной ипотеки, повышение зарплат, улучшение городской и научной инфраструктуры.

Совет федерации утвердит меры по реализации послания президента 5 марта.

До этого председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что все оглашенные Путиным в послании меры будут исполнены.

В этом году послание Путина побило рекорд продолжительности. Оно длилось дольше двух часов.

Ранее президент предрек рост доли стран БРИКС в мировом ВВП к 2028 году.