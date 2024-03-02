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Стало известно, куда вместо Европы теперь везут пиломатериалы из России

Европа в 2023 году выбыла из топ-10 покупателей российских пиломатериалов

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Страны Европы в 2023 году выбыли из топ-10 покупателей российских пиломатериалов. В то же время азиатский рынок нарастил позиции, следует из инфографики, собранной РБК.

Годом ранее в десятку лидеров по объему импорта пиломатериалов из России входили Эстония (0,51 млн куб. м) и Финляндия (0,39 млн куб. м). Страны располагались на пятой и десятой строчках соответственно. Сейчас их места заняли Киргизия (0,42 млн куб. м) и Гонконг (0,28 млн куб. м).

По итогам прошлого года из рейтинга также выбыл Сингапур. В 2022-м страна приобрела 0,2 млн куб. м пиломатериалов, заняв восьмое место в топ-10 импортеров этого товара. По результатам 2023 года на восьмой строчке расположилась Южная Корея с 0,34 млн куб. м.

Топ-4 остался без изменений. Лидером по объему закупок пиломатериалов из России по-прежнему был Китай с 13,08 млн куб. м. Следом идут Узбекистан (2 млн куб. м) и Казахстан (0,93 млн куб. м). Четверку замыкает Азербайджан с 0,52 млн куб. м.

До этого сообщалось о сокращении экспорта пиломатериалов из России.

Ранее крупнейшие российские лесопромышленники вновь пожаловались на рост убытков.

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