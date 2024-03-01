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Болгария прекращает импорт нефти из России

EFE: Болгария с 1 марта прекращает импорт российской нефти

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Alex Brandon/AP

Болгария с 1 марта прекращает импорт российской нефти, досрочно завершая действующее для нее до конца 2024 года освобождение от запрета на ввоз этого топлива из России, передает «Интерфакс», ссылаясь на агентство EFE.

Агентство поясняет, что в силу вступает решение болгарского парламента, принятое в конце прошлого года. В 2023 году был утвержден график, который предусматривает сокращение импорта вдвое с 1 января, следом — до 25% с 1 февраля и полную остановку с 1 марта.

Отмечается, что Болгария была освобождена Брюсселем от запрета на импорт российской нефти до конца 2024 года. Но правительство страны решило отказаться от сырья досрочно.

По итогам 2023 года Болгария стала четвертым по объему импорта покупателем нефти из России по морю.

До этого сообщалось, что с начала 2024 года Болгария начала импортировать нефть из Казахстана, Ирака и Туниса для замены российского сырья.

Ранее РФ обвинили в порче здания бывшего консульства в Болгарии.

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