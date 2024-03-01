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Глава Минфина США указала на юридические проблемы с использованием замороженных активов РФ

Йеллен не уверена, что G7 к лету договорится о помощи Украине за счет активов РФ

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Al Drago/Pool via Reuters

Министр финансов США Джанет Йеллен не уверена в том, что лидеры стран «Большой семерки» (G7) смогут решить на саммите в июне, как можно использовать замороженные активы России для помощи Украине. Об этом она заявила в интервью агентству Reuters.

По ее словам, Вашингтон и союзники продолжают искать способы использовать российские активы. При этом она пояснила, что любые действия в отношении средств России должны иметь четкое юридическое обоснование. Поэтому нужно проявлять осторожность, чтобы не поставить под угрозу работу сети финансовых учреждений Euroclear, на котором хранятся замороженные российские активы, заявила она.

«Не ясно, примут ли лидеры G7 решения по российским активам на июньском саммите», — заключила она.

Тем не менее она заявила, что настроена предоставить лидерам стран G7 варианты действий с российскими активами со всеми «за» и «против».

До этого Йеллен призывала Запад как можно быстрее найти легальный способ изъять российские замороженные активы и передать их Украине.

Ранее в Еврокомиссии называли сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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