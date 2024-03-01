Россиян предупредили о новых рисках при покупке строящегося жилья

В России появились новые схемы при приобретении строящегося жилья, которые несут риски для покупателей. Внимание на это обратили в Центробанке РФ.

Некоторые банки совместно с застройщиками начали предлагать россиянам, оформляющим ипотеку, договоры участия в долевом строительстве (ДДУ). В таком случае часть средств за квартиру будет размещена не на счете эскроу, а на аккредитиве.

Такая схема может привлечь заемщика, поскольку часть дополнительного дохода с размещенных средств банк может отдать в виде скидки по ипотечной ставке на этапе строительства.

Опасность заключается в том, что, в отличие от счетов эскроу, средства на таком аккредитиве вообще не застрахованы. Таким образом, в случае отзыва лицензии у банка человек может лишиться денег и квартиры, еще и остаться должным по кредиту, поскольку ДДУ по факту не был полностью оплачен.

В отдельных случаях застройщики могут продавать недвижимость на этапе строительства аффилированным лицам, заключая с ними ДДУ по цене в разы ниже рыночной. При этом средства размещаются на счете эскроу.

При переуступке покупатель платит уже реальную рыночную цену, но вместе с правами требования по ДДУ получает счет эскроу, на котором лишь первоначальная (заниженная) цена квартиры. В результате разница сразу уходит продавцу, аффилированному с застройщиком, и на счет эскроу вообще не зачисляется.

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