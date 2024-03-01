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ЦБ рассказал о последствиях для ипотечных заемщиков в свете новых мер

ЦБ России назвал новые надбавки по ипотеке запретительными

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Global Look Press

Новые надбавки по ипотеке, которые ЦБ вводит с 1 марта, по сути являются запретительными и должны значительно ограничить предоставление ипотеки уже закредитованным заемщикам. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе регулятора.

«Надбавки с 1 марта будут повышены по ипотечным кредитам заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) свыше 80%, то есть эти граждане направляют на платежи по кредитам более 80% своего дохода. Цель новых мер — снижение доли таких кредитов. Оценивать итоги 2024 года пока преждевременно», — пояснили в пресс-службе ЦБ.

По данным регулятора, в четвертом квартале 2023 года на ипотечные кредиты с ПДН более 80% пришлось 45% всех выдач ипотеки.

Коэффициент риска по жилищным кредитам для заемщиков с ПДН от 80% вырастет даже в тех случаях, когда первоначальный взнос высокий. Например, с 1 марта коэффициент риска по кредитам в рамках договора долевого строительства с первоначальным взносом 20-30%, но с ПДН более 80%, увеличивается с 3 до 7.

Ждать ли массовых отказов в ипотеке и какие варианты остаются у россиян — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экономист оценил спрос на семейную ипотеку в случае ее продления до 2030 года.

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