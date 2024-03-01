В США россиянин признал себя виновным в обходе санкций

Россиянин Максим Марченко признал себя виновным в контрабанде товаров двойного назначения из Соединенных Штатов в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы суда.

Речь идет об элементах микроэлектроники, которые можно использовать как в гражданском, так и в военном оборудовании. 51-летний Марченко признал себя виновным в по одному пункту обвинения в отмывании денег и по одному пункту обвинения в контрабанде товаров двойного назначения.

Согласно местным законам, как отмечают в суде юго-восточного округа Нью-Йорка, по первому обвинению Марченко грозит 20 лет лишения свободы, а по второму — еще 10 лет.

До этого в разъяснениях Еврокомиссии (ЕК) по применению положения No re-export to Russia оказалось, что экспортеры стран Европейского союза не вправе заключать контракты на поставки товаров, запрещенных в рамках санкционной политики к ввозу в Российскую Федерацию, с контрагентами из третьих стран, которые отказываются включить в договор пункт о невозможности реэкспорта в РФ.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.