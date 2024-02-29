ЦБ выпустил рекомендации по ограничению криптоопераций в РФ

Банк России выпустил рекомендации для финансовых организаций, направленные на снижение рисков от операций с криптовалютами для граждан. Об этом говорится в сообщении регулятора.

В частности, ЦБ рекомендует банкам не рекламировать услуги по обороту криптовалют и связанных с ними финансовых инструментов.

Также банкам предлагается выявлять операции по покупке или продаже криптовалют с использованием счетов на подставных лиц-дропов. В таких случаях у клиентов можно запрашивать дополнительные документы и относить их к более рискованным.

Кроме того, ЦБ рекомендует операторам рынка криптоактивов не выпускать и не работать с активами, доходность которых зависит от стоимости цифровых валют.

Рекомендации не распространяются на цифровые валюты центробанков и цифровые права, выпущенные по российскому законодательству.

До этого криптоэксперт оценил возможность закрытия доступа к криптобиржам в РФ.

Ранее Центробанк призвали объяснить россиянам принципы работы с криптовалютой.