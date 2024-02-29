Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Правительство ограничило экспорт бензина на полгода

Правительство вводит запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа

close
100%
Shutterstock

Правительство России приняло решение о введении временного запрета на вывоз бензина за рубеж и увеличении объемов продаж дизтоплива на бирже. Соответствующие постановления подписаны и вступают в силу 1 марта, сообщается в Telegram-канале кабмина.

Ограничения будут действовать до 31 августа. Их цель — поддержать стабильность на топливном рынке в период повышенного спроса. Речь идет о весенних полевых работах, сезоне отпусков и плановых ремонтах НПЗ.

Запрет на вывоз бензина не будет распространяться на поставки в рамках межправительственных соглашений. В том числе речь о странах ЕАЭС. Кроме того, ограничения не коснутся топлива, вывозимого гражданами для личных целей и гумпомощи.

Нормативы продаж дизтоплива на бирже вырастут с 12,5% до 16%. Это должно дополнительно увеличить предложение на внутреннем рынке.

До этого вице-премьер Александр Новак сообщил, что правительство не планирует вводить запрет на экспорт дизельного топлива.

Ранее экономист оценил, что будет с ценами на бензин после введения запрета на экспорт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами