Правительство ограничило экспорт бензина на полгода

Правительство России приняло решение о введении временного запрета на вывоз бензина за рубеж и увеличении объемов продаж дизтоплива на бирже. Соответствующие постановления подписаны и вступают в силу 1 марта, сообщается в Telegram-канале кабмина.

Ограничения будут действовать до 31 августа. Их цель — поддержать стабильность на топливном рынке в период повышенного спроса. Речь идет о весенних полевых работах, сезоне отпусков и плановых ремонтах НПЗ.

Запрет на вывоз бензина не будет распространяться на поставки в рамках межправительственных соглашений. В том числе речь о странах ЕАЭС. Кроме того, ограничения не коснутся топлива, вывозимого гражданами для личных целей и гумпомощи.

Нормативы продаж дизтоплива на бирже вырастут с 12,5% до 16%. Это должно дополнительно увеличить предложение на внутреннем рынке.

До этого вице-премьер Александр Новак сообщил, что правительство не планирует вводить запрет на экспорт дизельного топлива.

Ранее экономист оценил, что будет с ценами на бензин после введения запрета на экспорт.