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В Берлине на сутки встал общественный транспорт из-за забастовки

Общественный транспорт Берлина остановился на 35 часов из-за забастовки рабочих

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Shutterstock/hanohiki

В Берлине 29 февраля началась массовая забастовка сотрудников общественного транспорта, организованная профсоюзом Verdi. Она охватила метрополитен, автобусы и трамваи пишет немецкий канал ARD.

Забастовка началась в 3:00 утра по местному времени и продлится 35 часов до 14:00 1 марта. Это привело к серьезным транспортным проблемам в городе.

Также длительная забастовка идет в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Остановили работу трамваи и метро. Основные требования профсоюза — сокращение рабочей недели, увеличение времени отдыха между сменами, дополнительные выходные для работающих ночью и вахтовым методом.

Переговоры ведутся по соглашениям примерно для 90 тысяч сотрудников транспортной сферы.

В конце января профсоюз машинистов GDL провел общенациональную забастовку в Германии с 23 по 29 января из-за разногласий с Deutsche Bahn. Тогда рабочие требовали повышения зарплаты и сокращения рабочего времени.

Ранее во Франции фермеры пригрозили возобновить протесты.

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