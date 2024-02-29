Экономист оценил последствия решения отвязать цены на товары в РФ от общемировых

Наделение Федеральной антимонопольной службы возможностью определять монопольно высокие и низкие цены на товары в России без учета мировых индикаторов не приведет к скачку инфляции в стране, сказал «Газете.Ru» экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. Так он прокомментировал принятие Госдумой соответствующего законопроекта в первом чтении.

«Не факт, что такое решение приведет именно к росту цен в стране. Скорее, появится еще один нормативный документ, который на практике исполняться не будет. Просто потому, что это нереально. Конечно, некий бенчмарк, позволяющий получить представление о «справедливой» цене товара, в России нужен», — сказал Лобода.

По его словам, при определении «справедливой» цены для российского рынка, важно учитывать не только мировые цены, но и уровень доходов населения, а также обменный курс рубля.

«Угрозы резкого скачка инфляции из-за такого документа, если он будет принят, на наш взгляд, нет. Но и практической пользы тоже не будет. Производители в России будут сбиты с толку», — счел экономист.

По его словам, новый порядок определения монопольно высоких и низких цен будет сложным, особенно если речь идет об импортных категориях. В этом случае понять, насколько внутренняя цена на продукцию завышена или занижена, без общемирового индикатора трудно, уточнил Лобода.

Госдума приняла законопроект о новых возможностях для ФАС в первом чтении 28 февраля 2024 года.

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