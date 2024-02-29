Путин снова пригласил иностранцев на Севморпуть

Президент РФ Владимир Путин предложил иностранным партнерам осуществлять транзитные перевозки по Северному морскому пути, пишет агентство «Прайм».

«Мы приглашаем зарубежные логистические компании, государства активно использовать возможности этого глобального транспортного коридора. Обеспечим круглогодичную навигацию на Севморпути», — заявил он.

По словам Путина, в прошлом году по маршруту прошло около 36 млн тонн грузов. Значение в пять раз превышает рекордные показатели перевозок во времена Советского Союза.

В конце 2023 года в использовании Севморпути заинтересовались азиатские страны, в частности Китай. Их привлекает длина маршрута — это кратчайший путь между портами Азии и Европы — а также его безопасность.

Еще в сентябре о стремлении к сотрудничеству с РФ по Севморпути заявляла Индия.

Ранее аналитики спрогнозировали объем перевозок по Севморпути в 2024 году.