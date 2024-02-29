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Минфин планирует реформу налогов по просьбе президента

Силуанов после слов Путина пообещал проработать налогообложение в 2024 году

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Depositphotos

Минфин РФ планирует работать совместно с законодателями и представителями бизнеса над реформированием налоговой системы в сторону большей справедливости. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов, передает ТАСС.

Ранее эта идея была озвучена президентом РФ в послании Федеральному собранию. Глава государства призвал сделать налогообложение более справедливым.

«Поэтому будем работать вместе с законодателями, есть законодательная инициатива по этому вопросу, будем работать и с бизнесом», — сказал Силуанов.

Министр отметил, что предложения по совершенствованию налоговой системы будут подготовлены и представлены правительству в текущем году. Затем они пройдут обсуждение и согласование с парламентом.

«Поэтому такие предложения будут в этом году представлены в правительство, обсуждены, проговорены с парламентом», — подчеркнул Силуанов.

До этого Силуанов пообещал профинансировать все поручения Путина, озвученные им, в ходе послания Федеральному собранию.

Ранее Путин призвал направлять субъектам возвращаемые ими средства по кредитам.

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