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В Райффайзенбанке не увидели поводов для смягчения политики ЦБ

Райффайзенбанк: ключевая ставка останется высокой как минимум до середины года

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Global Look Press

Аналитики Райффайзенбанка полагают, что текущий высокий уровень ключевой ставки ЦБ РФ сохранится минимум до конца первого полугодия 2024 года. Поводов для смягчения денежно-кредитной политики пока нет, пишут аналитики в своем обзоре.

По данным Росстата, инфляция на неделе до 26 февраля составила 0,13% в недельном выражении. Годовые темпы роста цен — 7,57%. Если такая динамика сохранится, то по итогам февраля инфляция достигнет 7,6% в годовом выражении.

При этом основные опережающие индикаторы, на которые смотрит ЦБ, демонстрируют разнонаправленную динамику. Средняя инфляция снижается, но адаптивные инфляционные ожидания остаются выше целевого уровня ЦБ. Это пока не дает повода для смягчения денежно-кредитной политики.

Дезинфляционный эффект от высокой ставки проявится ближе к концу года, прогнозирует Райффайзенбанк. Это вместе с экономическим спадом позволит снизить инфляцию до 4-5% к концу 2024 года. Тогда и ключевая ставка опустится до 10-12%.

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