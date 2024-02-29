Путин назвал Россию крупнейшей экономикой Европы

Президент Российской Федерации Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что российская экономика к сегодняшнему дню является крупнейшей экономикой Европы по размеру ВВП и пятой в мире.

«Мы опередили не только ведущие страны Евросоюза, но и все государства так называемый «Большой семерки». В этой связи хочу отметить, что огромную роль в этом сыграл фундаментальный запас прочности, сделанный за последний десятилетия, сыграл большую роль в росте российской экономики», — сказал глава государства.

Он добавил, что экономика России становится более сложной, технологичной и несырьевой, и уже в ближайшей перспективе она войдет в четверку крупнейших экономик мира.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию проходит в Гостином Дворе. Трансляцию обращения также можно посмотреть на Международной форуме-выставке «Россия» и в ряде российских кинотеатров.

В прошлый раз российский президент оглашал послание Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. Как правило, глава российского государства обращается с посланием к парламенту каждый год.

Ранее Путин заявил, что сегодня Россия отстаивает свои суверенитет и безопасность.