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В Минфине Франции не увидели оснований для конфискации активов России

Минфин Франции: изъятие замороженных активов РФ без правовой базы губительно

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Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Евросоюз не располагает правовой базой для конфискации всех замороженных в странах Европы российских активов. Его слова на полях встречи министров финансов «Группы двадцати» (G20) в бразильском Сан-Паулу передает Le Figaro.

По мнению Ле Мэра, для западных стран нет ничего более губительного, чем несоблюдение международных правил, поскольку при этом возникнет риск углубления раскола в мировом сообществе и Европу начнут упрекать в двойных стандартах.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что некоторые западные страны препятствуют конфискации активов Центробанка России.

25 февраля президент США Джо Байден на саммите G7 поднял вопрос об использовании российских активов.

19 февраля глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что совсем скоро Европейский союз (ЕС) сможет легализовать использование прибыли от заблокированных российских активов для поддержки Украины. По ее словам, юридические шаги в рамках этой инициативы уже предпринимаются.

Ранее стало известно, что Украина планирует продать находящиеся под санкциями российские активы.

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