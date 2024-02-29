Сроки обработки платежей из России в Турцию и Китай значительно выросли

Сроки обработки платежей из России в Китай и Турцию выросли в среднем на 7-10 дней, узнали «Ведомости». В некоторых случаях расчеты идут больше месяца.

В январе отечественные компании столкнулись с ростом ограничений в проведении денежных транзакций через турецкие и китайские банки. Кредитные организации стали массово отказываться работать с российским бизнесом, опасаясь вторичных санкций Запада.

Тем не менее несколько банков Турции все еще продолжают проводить платежи с РФ, однако перед этим требуют объемный пакет документов. В Китае рабочими вариантами остаются Bank of China, Harbin Bank, а также менее крупные организации.

На прошлой неделе газета Ekonomım писала, что турецкая сторона не хочет идти на риски, поэтому предпринятые Анкарой шаги по устранению проблем в переводах с РФ до сих пор ни к чему не привели. В результате турецкие экспортеры вынуждены искать неофициальные способы отправки платежей в Россию для поддержания торговли.

Ранее посол Китая объяснил сбои в недавних расчетах с Россией.