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Сроки обработки платежей из России в Турцию и Китай значительно выросли

«Ведомости»: средний срок оплаты из РФ в Турцию и Китай вырос до 7-10 дней

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Depositphotos

Сроки обработки платежей из России в Китай и Турцию выросли в среднем на 7-10 дней, узнали «Ведомости». В некоторых случаях расчеты идут больше месяца.

В январе отечественные компании столкнулись с ростом ограничений в проведении денежных транзакций через турецкие и китайские банки. Кредитные организации стали массово отказываться работать с российским бизнесом, опасаясь вторичных санкций Запада.

Тем не менее несколько банков Турции все еще продолжают проводить платежи с РФ, однако перед этим требуют объемный пакет документов. В Китае рабочими вариантами остаются Bank of China, Harbin Bank, а также менее крупные организации.

На прошлой неделе газета Ekonomım писала, что турецкая сторона не хочет идти на риски, поэтому предпринятые Анкарой шаги по устранению проблем в переводах с РФ до сих пор ни к чему не привели. В результате турецкие экспортеры вынуждены искать неофициальные способы отправки платежей в Россию для поддержания торговли.

Ранее посол Китая объяснил сбои в недавних расчетах с Россией.

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