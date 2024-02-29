Почти половина россиян жалуются на навязывание финуслуг

Почти 43% опрошенных россиян отмечают, что банки продолжают навязывать им ненужные финансовые услуги. Об этом свидетельствуют данные опроса финмаркетплейса «Выберу.ру», копия есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Согласно опросу 2500 россиян, чаще всего предложения о дополнительных продуктах — кредитных картах или счетах — приходят через push-уведомления в мобильных приложениях банков. Ранее такие предложения поступали по телефону или в виде таргетированной рекламы.

21% респондентов отметили, что ощутили спад навязывания услуг: предложения стали более персонализированными. 23% заявили, что объем рекламы, наоборот, вырос. 13% на нее не обращают внимания.

«Благодаря действиям Банка России интенсивность мисселинга (навязывание не того продукта, за которым вы обратились. — Прим. «Газеты.Ru») значительно снизилась в 2023 году. При этом важно, чтобы финансовые организации действительно следовали требованиям регулятора и работали над повышение прозрачности услуг. В 2023 году, по нашим данным, более 30% опрошенных пользователей, оформляя заявку на кредит, не смогли понять полную стоимость кредита из рекламы», — рассказала директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса Анна Романенко.

До этого стала известна средняя реальная ставка по кредиту в России.

Ранее эксперты рассказали, как новые правила сделают кредиты прозрачнее.