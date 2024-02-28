Россия запустит обмен активов нерезидентов на рубли в ближайшее время

Министерство финансов РФ рассчитывает, что механизм обмена активов иностранных инвесторов на рубли заработает в течение нескольких недель. Об этом заявил в кулуарах Всероссийского форума по корпоративному управлению замминистра финансов Алексей Моисеев, передает «Интерфакс».

По его словам, сам процесс обмена продлится около полугода.

«Люди должны будут принять решение, донести его до своего брокера и т.д.», — пояснил Моисеев.

Накануне в Минфине рассказали о разработке механизма, позволяющего нерезидентам из недружественных стран конвертировать имеющиеся в России активы в рубли. Это коснется вложений в российские ценные бумаги и средств на счетах.

В частности министр финансов Антон Силуанов сообщил, что иностранцы смогут купить у россиян заблокированные активы за средства на счетах типа «C». По оценкам министра, таким образом около 2,5 млн россиян из 3,6 млн с замороженными активами смогут вернуть свои вложения.

Ранее в минфине США раскрыли варианты конфискации активов России.