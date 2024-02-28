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Инвестстратег объяснил укрепление курса рубля

Инвестстратег Бахтин: курс доллара вряд ли опустится к 91 рублю

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Курс рубля растет из-за пика февральского налогового периода в среду, но продавить доллар к 91 рублю может быть проблематично. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

«Нацвалюта может опираться на прохождение через пик февральского налогового периода – сегодня проводятся основные фискальные платежи. В условиях относительно невысокой ликвидности финансового рынка даже единичные крупные продажи валюты могут локально влиять на курс. В целом же основной объем средств под налоги экспортерами уже продан, так что динамика курса в ближайшее время может развернуться, доллар способен быстро отыграть уровни выше 92 рублей», — отметил Бахтин.

По его словам, курс рубля не снижается даже на фоне усиления доллара к основным мировым валютам (индекс DXY вернулся на 104 пункта) и связанного с этим спада цен на нефть.

По мнению Бахтина, маловероятно, что американская валюта выраженно усилится к рублю до конца этой недели. За российскую валюту играют меры валютного контроля, интервенции ЦБ и эффект от высоких ставок. Краткосрочной границей для доллара является уровень 92,5 рубля, добавил инвестстратег.

По данным Мосбиржи на 15:06 мск 28 февраля, доллар стоит 91,8 рубля (минус 20 копеек к уровню закрытия торгов вторника). Минимальным значением американской валюты на торгах в среду стала отметка 91,5 рублей, максимальным — 92,3 рубля.

Ранее в Госдуме высказались о ключевой ставке ЦБ.

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