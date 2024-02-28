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В Сбербанке дали прогноз по росту ВВП РФ в 2024 году

Сбербанк ожидает роста ВВП России на уровне около 1,7% в 2024 году

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Александр Полегенько/РИА Новости

Аналитики Сбербанка ожидают, что валовый внутренний продукт (ВВП) России увеличится по итогам 2024 года примерно на 1,7%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы банка.

Инфляция в РФ, по прогнозам специалистов, составит в 2024 году около 5-7%.

В опубликованной Сбербанком презентации отмечается, что потребительское кредитование в стране по итогам вырастет на 4-6%, банк планирует расти лучше рынка. А депозиты физических лиц в целом по рынку могут вырасти на 17-19%, и Сбербанк ожидает похожих результатов.

Кроме того, «Сбер» прогнозирует рост кредитования юрлиц на уровне 12-14% по рынку и ожидает, что средства вырастут на 5-7%. Банк же планирует расти в этом сегменте быстрее.

До этого в Центробанке России сообщили, что регулятор прогнозирует рост ВВП страны на уровне 4,3% в годовом выражении по итогам первого квартала, замедлившись по сравнению с 4,8% в четвертом квартале 2023 года.

В начале февраля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что годовой прирост ВВП РФ может превысить показатели стран Европы.

Ранее МВФ улучшил прогноз роста российской экономики.

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