Чистая прибыль Сбера по МСФО за 2023 год выросла в пять раз

Чистая прибыль Сбера по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам прошлого года выросла более чем в пять раз. Об этом сообщает ТАСС.

«За 12 месяцев 2023 года Сбер заработал 1 508,6 млрд рублей, увеличив чистую прибыль более чем в пять раз в годовом сравнении», — говорится в сокращенной отчетности банка.

Чистая прибыль банка в IV квартале 2023 года выросла до 359,7 млрд рублей.

Глава Сбера Гермн Греф отметил, что банк обеспечил рентабельность капитала на уровне 25,3%. По его словам, число активных клиентов банка достигло 108,5 млн человек и 3,2 млн компаний.

В конце декабря 2023 года Герман Греф сообщил, что банк рассчитывает на рост чистой прибыли в 2024 и 2025 годах. Президент Сбера добавил, что финансовые результаты банка за 2023 год позволят ждать рекордных дивидендов. По его словам, дивидендная политика компании «определена и опубликована». Он уточнил, что инвесторам планируют выплачивать 50% чистой прибыли.

Ранее аналитик указал на возможность получить большие объемы дивидендов в 2024 году.