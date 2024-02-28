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Глава Еврокомиссии призвала тратить прибыль с активов РФ на технику ВСУ

Глава ЕК фон дер Ляйен: пора начать разговор об применении прибыли с активов РФ

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что «пришло время» начать разговор об использовании прибыли с от замороженных российских активов для закупки военной техники Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая перед Европарламентом, она обратила внимание на необходимость подготовиться к риску «более масштабной войны», призвала увеличить производство снарядов.

До этого глава Еврокомиссии пообещала помогать Украине «сколько будет нужно». По ее словам, в том числе речь идет о передаче ВСУ еще большего числа снарядов и техники. Региональное содружество планирует активнее инвестировать в оборонную промышленность Украины и организовать больше тренировок для ее солдат и офицеров.

Накануне стало известно, когда ЕС начнет переводить деньги Украине из нового транша.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

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