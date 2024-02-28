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Временный запрет на экспорт бензина из России может ударить по Турции

Ekonomim: запрет на вывоз бензина из России принесет неприятности Турции

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Sha Dati/Global Look Press

Временный запрет на продажу российского бензина другим странам может негативно сказаться на Турции, пишет газета Ekonomim. Ограничения затрагивают и другие нефтепродукты. Решение вступит в силу с 1 марта и будет действовать полгода.

Турция активно закупает топливо у России. Так, с января по ноябрь 2023 года республика нарастила импорт российских нефтепродуктов на 200% и сэкономила более $2 млрд за счет более выгодных закупочных цен. В 2024 году Анкара планировала продолжить увеличивать объемы импорта.

Накануне вице-премьер РФ Александр Новак подтвердил введение запрета на экспорт бензина с 1 марта.

По мнению экономиста Андрея Лободы, решение не повлияет на стоимость бензина в стране. В течение ближайших шести месяцев средняя цена за литр бензина на российских заправках останется в диапазоне 54-56 рублей, уверен он.

Ранее в Минэнерго РФ отметили снижение производства бензина одного класса.

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