Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Аналитики предрекли рост мирового спроса на СПГ в 2024 году

TotalEnergies: мировой спрос на СПГ в 2024 году вырастет из-за Китая и Европы

close
100%
Cezary Aszkielowicz/Agencja Gazata/Reuters

Мировой спрос на сжиженный природный газ (СПГ) в 2024 году вырастет, пишет Reuters со ссылкой на прогноз TotalEnergies.

Китай вернулся на рынок, однако спрос еще не достиг уровней 2021 года. КНР есть куда расти, отметил старший вице-президент по разведке и добыче в Азиатско-Тихоокеанском регионе TotalEnergies Томас Моррис. Новый крупный рынок Европы также способствует росту мирового спроса на СПГ в этом году, уверен он.

«В то же время новые производственные мощности не будут вводиться в эксплуатацию в ближайшее время, что окажет давление на цены и волатильность», — предупредил эксперт.

До этого стало известно, что поставки СПГ из России в Европу с 2021 года выросли на 11%, несмотря на санкции. Больше других закупки российского топлива за два года нарастили Бельгия и Испания — в три и два раза соответственно.

Ранее в МИД РФ рассказали, чем грозит ЕС отказ от российского топлива.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами