Аналитики предрекли рост мирового спроса на СПГ в 2024 году

Мировой спрос на сжиженный природный газ (СПГ) в 2024 году вырастет, пишет Reuters со ссылкой на прогноз TotalEnergies.

Китай вернулся на рынок, однако спрос еще не достиг уровней 2021 года. КНР есть куда расти, отметил старший вице-президент по разведке и добыче в Азиатско-Тихоокеанском регионе TotalEnergies Томас Моррис. Новый крупный рынок Европы также способствует росту мирового спроса на СПГ в этом году, уверен он.

«В то же время новые производственные мощности не будут вводиться в эксплуатацию в ближайшее время, что окажет давление на цены и волатильность», — предупредил эксперт.

До этого стало известно, что поставки СПГ из России в Европу с 2021 года выросли на 11%, несмотря на санкции. Больше других закупки российского топлива за два года нарастили Бельгия и Испания — в три и два раза соответственно.

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