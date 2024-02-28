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Цены на яйца в России продолжат падать

Глава ФАС Шаскольский: в России наметилась тенденция снижения цен на яйца

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Shutterstock/FOTODOM

Яйца в России скоро еще подешевеют, уверен глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский. Его слова приводит Ura.ru.

«Были выявлены опережающие темпы роста оптовых цен по сравнению с ростом себестоимости. Возбуждено 10 дел о нарушениях в 10 регионах. <…> Сейчас тенденция к снижению цен на яйца наметилась в России», — заявил представитель ведомства.

В прошлом году цены на яйца в стране взлетели почти на 60%. С начала января товар подешевел на 15,8% в опте и на 15% в рознице. Несмотря на это, торговые сети жалуются, что им приходится продавать яйца в убыток.

До этого стало известно, что в России планируют нарастить производство яиц и мяса птицы в 2024 году.

Ранее в Казахстане ввели полугодовой запрет на импорт яиц.

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