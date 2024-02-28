В российских отелях может появиться невозвратный тариф

В России может появиться невозвратный тариф в отелях уже в этом году. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

Отмечается, что нововведение позволит туристам сэкономить на проживании, а отельерам — снизить риски.

«Эта мера важная, выгодная для всех. Мы думаем, что в этом году сможем ее запустить. И, с одной стороны, получим снижение стоимости или возможность снизить стоимость, если турист будет готов приобрести размещение по невозвратному тарифу. С другой стороны, снизим риски бизнеса», — рассказал заместитель министра.

До этого стало известно, что в России растет спрос на внутренние туры в формате «все включено». Так, в Анапу спрос на такой отдых вырос в два раза. Однако не все отели соответствуют высоким ожиданиям отдыхающих, предупредил эксперт в сфере развития туризма в России Арсений Аредов. Внутренний туризм развивается на фоне проблем с выездом и кратным сокращением заграничных поездок на отдых. Такая тенденция наметилась еще в 2020 году на фоне пандемии, уточнил эксперт.

Также стало известно и о другом тренде в российском туризме. Руководитель региональной татарстанской детской общественной организации «Республиканский скаутский центр «Скауты Татарстана» (РТ ДОО РСЦ) Аида Горбунова заявила, что школьный туризм с рюкзаками может исчезнуть в России в ближайшие 10 лет, потому что он станет эксклюзивным и дорогим.

Ранее на Курилах медведь украл из лагеря туристов тарелку супа.