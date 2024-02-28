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Проект о направлении маткапитала на получение ребенком лекарств внесен в Госдуму

В Госдуму внесен проект о направлении маткапитала на получение ребенком лекарств

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В Госудуму был внесен межфракционный законопроект о направлении средств материнского капитала на оплату платных медицинских услуг и лекарств для детей по назначению врача. Об этом сообщается на сайте палаты.

Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является обеспечение возможности использования материнского (семейного) капитала на оплату медицинской помощи и лекарств для детей. Авторы отмечают, что многие родители сталкиваются с финансовыми трудностями при лечении своих детей, особенно в случае необходимости срочных и дорогостоящих медицинских процедур.

Законопроект также подчеркивает, что в некоторых регионах России уже существует возможность использования регионального материнского капитала на лечение детей. Авторы высказывают мнение, что такая инициатива на федеральном уровне будет эффективной формой государственной поддержки семей с детьми, которые нуждаются в медицинской помощи.

До этого в Ленобласти ребенка доставили в реанимацию с отравлением глазными каплями. Четырехлетнего мальчика привезли в гости к бабушке в поселок Лебяжье. Женщина уложила внука спать и ушла в другую комнату. Но ребенок не стал спать и вместо этого играл с разными предметами, среди которых были капли для глаз. В какой-то момент он попробовал лекарство.

Ранее врачи опровергли миф о связи астмы у детей и тяжелого COVID.

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