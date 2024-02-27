Силуанов назвал ошибкой предложение США передать Украине активы РФ

Попытки Соединенных Штатов передать Украине замороженные активы России в корне ошибочны. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, сообщает РИА Новости.

Во вторник, 27 февраля, глава минфина США Джаннет Йеллен призвала решить вопрос с использованием замороженных активов РФ на $285 млрд.

Силуанов отметил, что подобные действия Запада приведут к эскалации конфликта, в то время как стоит искать способы выхода из кризиса.

«Это предложение мы уже слышали не первый раз. Считаю, что оно в корне ошибочно, потому что оно подрывает основы и устои финансовой системы, когда золотовалютные резервы национальных банков подпадают под политические ограничения и заморозки», – приводит RT слова главы российского Минфина.

Он выразил уверенность, что выход из ситуации будет найден, а также напомнил, что в России тоже есть замороженные финансовые активы иностранных инвесторов.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.