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В РФ предложили снизить ответственность за налоговые правонарушения

Кабмин выступил за повышение порогов ущерба по налоговым статьям УК

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Правительство РФ внесло поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях в Уголовный кодекс, предусматривающие повышение на 25% порогов крупного и особо крупного ущерба по ряду налоговых статей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Речь идет о статьях 199, 199.1, 199.3 и 199.4 УК РФ, устанавливающих ответственность за уклонение от уплаты налогов и страховых взносов. Так, по статьям о неуплате налогов организациями и физлицами порог крупного ущерба предлагается повысить с 15 до 18,75 млн рублей, а особо крупного — с 45 до 56,25 млн рублей.

По словам источников, поправки были одобрены на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Это уже вторая версия предложений кабмина. В октябре правительство выступило против инициативы депутатов существенно повысить пороги по налоговым преступлениям.

Необходимость декриминализации ряда экономических преступлений и повышения соответствующих порогов озвучивал президент РФ Владимир Путин. Представители бизнес-сообщества в целом позитивно оценивают предложенные поправки, отмечая, что они отражают последствия инфляции.

До этого стало известно, что в России могут ввести штрафы для нелегальных инвестиционных компаний.

Ранее в Госдуме приняли закон о международных расчетах в ЦФА.

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