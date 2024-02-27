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Бразилия увеличит поставки рыбы и мяса в Россию

Бразилия нарастит экспорт мяса и рыбы в Россию

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Бразилия договорилась с РФ о расширении номенклатуры поставок. Страна увеличит экспорт мяса и рыбы на российский рынок. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова генерального секретаря МИД Бразилии, сопредседателя межправительственной российско-бразильской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Марии Лауры да Роша.

В ответ крупнейшая латиноамериканская страна рассчитывает на рост поставок дизельного топлива и газа из России, отметила представитель бразильского МИД.

Кроме этого, стороны договорились развивать сотрудничество в сферах культуры, образования и науки.

В конце прошлой недели состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силва. Представитель российского внешнеполитического ведомства отметил, что Москва готова к взаимодействию по любым вопросам международной и региональной политики.

Ранее Лавров и министр иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра провели переговоры на полях заседания глав МИД «Большой двадцатки».

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