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Курс биткоина вырос до максимума с ноября 2021 года

Биткоин впервые с декабря 2021 года преодолел отметку в $57 тысяч за монету

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Dado Ruvic/Reuters

Курс биткоина преодолел отметку $57 впервые с ноября 2021 года, прибавив около $7 тыс. за сутки. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи Binance, в моменте цена BTC превысила отметку в $57 тыс. в паре к стейблкоину USDT. К 15:50 мск первая криптовалюта торговалась на уровне $54,415 — это максимум с ноября прошлого года.

Исторический пик курса биткоина был зафиксирован 10 ноября 2021 года на отметке $68,7 тыс. Еще 26 февраля BTC стоил ниже $51 тыс., но затем резко вырос более чем на 11,8% за сутки.

По данным Coinglass, за последние сутки более 80 тыс. трейдеров были вынуждены закрыть короткие позиции на сумму $187 млн из-за недостатка средств на маржинальных счетах.

Индекс страха и жадности вернулся в зону «экстремальной жадности» — 79 баллов из 100 возможных. Это означает активную скупку инвесторами криптовалют на фоне оптимизма.

Объем торгов биткоин-ETF в США превысил за сутки $2,4 млрд, в том числе $1,3 млрд пришлось на продукт компании BlackRock.

Курс второй по капитализации криптовалюты Ethereum также вырос до $3200, другие крупные монеты подорожали на 3-6%.

До этого криптоэксперт рассказал, стоит ли продавать биткоины после резкого подорожания.

Ранее эксперт оценил возможность закрытия доступа к криптобиржам в РФ.

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