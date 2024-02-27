Ученые РАНХиГС спрогнозировали рост экономики с усилением санкций

Экономисты Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) считают, что российская экономика продолжит расти даже в условиях дальнейшего ужесточения санкций. Такой вывод содержится в статье «Высокие риски и слабые темпы роста экономики: макропрогноз для России на среднесрочную перспективу» в научном журнале «Вопросы экономики».

Авторы исследования — преподаватели Института прикладных экономических исследований РАНХиГС — рассмотрели два сценария развития экономики с 2024 по 2026 год. В обоих случаях закладывается усиление санкционного давления, разница лишь в скорости введения новых ограничений.

При консервативном сценарии ожидается резкое замедление роста ВВП до 0,3% в 2024 году, но в последующие годы показатель восстановится до 1,5-1,4%. Инфляция ускорится до 8%, но к 2026 году опустится до 4%.

С базовым сценарием экономика будет расти темпами 1,5-2,2% в 2024-2026 годах. Инфляция вернется к целевому уровню 4% в 2025 году. Реальные доходы населения будут ежегодно увеличиваться примерно на 2%.

По мнению ученых РАНХиГС, экономика России оказалась устойчивей к санкциям, чем ожидалось. Кроме того, последние ограничительные меры не создали дополнительных сложностей, а новые санкции в большой степени прогнозируются заранее. Это позволяет российским властям минимизировать их негативные последствия.

До этого ректор РАНХиГС предложил внедрить в России меритократию.

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