Россияне стали экономить на новых автомобилях

Расходы россиян на покупку новых автомобилей по итогам января сократились на треть по сравнению с предыдущим месяцем. Общая сумма трат превысила 260 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные совместного исследования компании «Открытие авто» и агентства «Автостат».

В прошлом месяце граждане РФ приобрели новых авто на 261,5 млрд рублей против 385 млрд рублей в декабре 2023 года (-32,5%). При этом январский показатель оказался в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее (111,6 млрд рублей).

Популярными среди россиян остаются автомобили китайских брендов. На них пришлось 67,3% продаж. Всего было реализовано 48,3 тыс. новых машин из КНР на порядка 176 млрд рублей. Для сравнения: в январе 2023-го на «китайцев» в России потратили всего 50,9 млрд рублей.

На автомобили отечественных брендов в январе пришлось 12,2% продаж (31,8 млрд рублей), европейских — 9,2% (24 млрд рублей), японских — 6,2% (16,1 млрд рублей). Меньше всего покупали «корейцев» (3,4%, 8,9 млрд рублей) и «американцев» (1,3%, 3,4 млрд рублей).

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