Россиянам рассказали, как избавиться от кредитов и выбраться из долговой ямы

Если человек попал в трудную ситуацию из-за большого количества кредитов и долгов, то в первую очередь ему следует перестать брать новые займы, чтобы не копать дальше долговую яму, считает управляющий партнер юридического бюро «Кваша и партнеры» Дмитрий Кваша. Следующий шаг – это реструктуризация долгов, объяснил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Многие из клиентов моей компании продолжают брать кредиты и микрозаймы лишь для того, чтобы покрыть уже имеющиеся кредиты и микрозаймы», — подчеркнул Кваша, призвав не усугублять свое положение с невыплаченными долгами.

Следует разобраться, какие из долгов являются приоритетными – к примеру, имеют наивысшую процентную ставку. Если средств на выплату нет, то нужно воспользоваться кредитными каникулами – такая возможность у человека есть по закону, подчеркнул юрист.

Также юрист предложил провести рефинансирование и сгруппировать все кредиты в один, но с более низким процентом, чтобы было легче его выплачивать.

«Если не помогает ни то, ни другое, можно уйти в процедуру банкротства и просто списать все долги. Да, это будет неприятная пометка в вашей кредитной истории, но по крайней мере, вы сможете спокойно жить и официально работать, не опасаясь, что все заработанное у вас отберут приставы», — заключил Кваша.

Напомним, в 2023 году россияне взяли кредиты почти на 35 трлн рублей – это рекорд за всю историю наблюдений.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон о самозапрете на получение кредитов и займов.