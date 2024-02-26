Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Суд удовлетворил иск о передаче РФ акций заводов промгруппы ЧЭМК

Арбитражный суд удовлетворил иск ГП о передаче РФ акций заводов промгруппы ЧЭМК

close
100%
Александр Кондратюк/РИА Новости

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о передаче России акций заводов промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Об этом сообщает РИА Новости.

«Иск удовлетворить полностью», – сказано в решении.

До этого стало известно, что Генеральная прокуратура РФ потребовала передать в собственность государства три завода Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) в связи с тем, что проведенная в 1990-е приватизация была незаконной. В надзорном ведомстве заявили, что активы заводов были выведены за пределы России для нанесения ущерба ее национальным интересам, обороне и безопасности.

Генеральная прокуратура отмечает, что после получения 100% акций бизнесмен Юрий Антипов в феврале 2023 года оформил активы на принадлежащее ему и его семье АО «Компания «Эталон», после чего три завода Челябинского электрометаллургического комбината попали под контроль резидентов недружественных государств

Ранее Путин рассказал о росте промышленного производства в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами