Суд удовлетворил иск о передаче РФ акций заводов промгруппы ЧЭМК

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о передаче России акций заводов промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Об этом сообщает РИА Новости.

«Иск удовлетворить полностью», – сказано в решении.

До этого стало известно, что Генеральная прокуратура РФ потребовала передать в собственность государства три завода Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) в связи с тем, что проведенная в 1990-е приватизация была незаконной. В надзорном ведомстве заявили, что активы заводов были выведены за пределы России для нанесения ущерба ее национальным интересам, обороне и безопасности.

Генеральная прокуратура отмечает, что после получения 100% акций бизнесмен Юрий Антипов в феврале 2023 года оформил активы на принадлежащее ему и его семье АО «Компания «Эталон», после чего три завода Челябинского электрометаллургического комбината попали под контроль резидентов недружественных государств

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