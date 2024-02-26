Турция может потерять российских туристов из-за проблем с платежами

Турция может потерять прибыль от российских туристов в связи с проблемами с платежными переводами из России. Об этом пишет колумнист турецкой газеты Aydınlık Исмет Озчелик.

Объем внешней торговли между Турцией и Россией высок. В 2023 году он превысил $60 млрд, отметил он.

Показатели за декабрь и январь Озчелик называет тревожными. По его словам, снижение по сравнению с январем 2023 года произошло более чем на 30%.

Причина – санкции и давление США. Турецкие компании обеспокоены тем, что их могут оштрафовать, пишет колумнист.

«Еще одним важным сектором является туризм. Приближается сезон 2024 года. Но денежные переводы осуществить невозможно. Есть проблемы даже с ярмарками. Правительство должно найти решение как можно скорее. В противном случае потери будут велики», — считает Озчелик.

До этого в Турции назвали серьезной проблему с банковскими переводами с Россией.

Ранее посольство России сообщило о сложной ситуации с переводами в Турцию.