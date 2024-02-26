Эксперт предупредил о новых сложностях с получением ипотеки весной

Повышение надбавок на высокорисковые ипотечные кредиты, которое вступит в силу 1 марта, сделает этот сегмент ещё менее доступным для многих заемщиков. Такое мнение в интервью агентству «Прайм» высказал эксперт по недвижимости Алексей Кричевский.

По его словам, необходимость резервировать бо́льшие суммы под рискованные кредиты сделает их невыгодными для банков. Фактически от ипотеки отрежут тех, кто отдает половину и более официальной зарплаты в счет других долгов.

«Такие люди либо вообще не смогут рассчитывать на ипотеку, либо процент по ней будет настолько высок, что они сами откажутся от этой идеи», — считает Кричевский.

По его словам, больше всего пострадают региональные заемщики с невысокими, пусть и стабильными зарплатами. Прежде чем брать новые кредиты, им следует расплатиться со старыми, резюмировал эксперт.

В начале февраля Госдума приняла в первом чтении законопроект, давший ЦБ право ограничивать выдачу ипотечных кредитов. Поправки предусматривают установку лимитов на долю выдаваемых банками ипотечных займов под залог недвижимости с 1 июля 2024 года. Это направлено на снижение рисков проблемной задолженности.

Ранее ЦБ отметил перегрев российской экономики.