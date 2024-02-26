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В Сбере рекомендовали пользователям Android обновить приложение СберБанк Онлайн

В Сбере предупредили об ограничении работы устаревших версий СберБанк Онлайн

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Depositphotos

Работа устаревших версий приложения СберБанк Онлайн у некоторых клиентов будет ограничена в ближайшие дни. В связи с этим Сбер рекомендовал пользователям Android-устройств обновить приложение. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

В Сбере уточнили, что ограничения коснутся версий приложения от 12.14 до 14.6, которые запускались в течение 2022 года. Банк также рекомендовал обновить приложения, установленные в 2023 году — это версии от 14.7 до 14.9.

Пользователь может узнать, какая версия приложения установлена на его устройстве при входе в приложение — на экране ввода пароля внизу. Также эта информация доступна в разделе «Профиль» — «О приложении».

Обновить приложение можно за несколько минут любым удобным способом: в магазинах приложений RuStore (для устройств любых производителей), GetApps (для Xiaomi), AppGallery (Huawei) и Galaxy Store (Samsung) или на сайте банка.

В компании также отметили, что в 2024 году банк выпустил уже три версии приложения СберБанк Онлайн для андроид-устройств, самой актуальной является версия 15.5, выпущенная 19 февраля.

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