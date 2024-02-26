Около половины поляков не поддерживают ввоз агропродукции из Украины

Почти половина поляков выступает за запрет ввоза агропродукции из Украины. Об этом пишет газета Rzeczpospolita со ссылкой на результаты исследования социологического центра SW Research.

Согласно результатам опроса, 46,5% поляков поддерживают приостановление ввоза агропромышленной продукции из Украины. Еще 29,4% респондентов выступили против ограничений. 24,1% не имеют какого-либо мнения по этому вопросу.

В исследовании, проходившем 20-21 февраля в режиме интернет-анкетирования, приняли участие 800 взрослых поляков.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на конференции «Украина. 2024 год» заявлял, что в ситуации с блокированием польскими фермерами переходов на границе с Украиной можно увидеть «российский след».

Кулеба подчеркнул, что в сложившейся обстановке украинскому государству нужно «сохранять единство с союзниками».

25 февраля неизвестные в Польше высыпали из вагонов 160 тонн украинского зерна.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.