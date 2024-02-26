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Около половины поляков не поддерживают ввоз агропродукции из Украины

SW Research: почти 50% поляков выступает против ввоза агропродукции из Украины

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Tomasz Pietrzyk/Agencja Wyborcza.pl/Reuters

Почти половина поляков выступает за запрет ввоза агропродукции из Украины. Об этом пишет газета Rzeczpospolita со ссылкой на результаты исследования социологического центра SW Research.

Согласно результатам опроса, 46,5% поляков поддерживают приостановление ввоза агропромышленной продукции из Украины. Еще 29,4% респондентов выступили против ограничений. 24,1% не имеют какого-либо мнения по этому вопросу.

В исследовании, проходившем 20-21 февраля в режиме интернет-анкетирования, приняли участие 800 взрослых поляков.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на конференции «Украина. 2024 год» заявлял, что в ситуации с блокированием польскими фермерами переходов на границе с Украиной можно увидеть «российский след».

Кулеба подчеркнул, что в сложившейся обстановке украинскому государству нужно «сохранять единство с союзниками».

25 февраля неизвестные в Польше высыпали из вагонов 160 тонн украинского зерна.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

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