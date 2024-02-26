В России собрались увеличить лимит по программе ипотеки для айтишников

Лимит по программе IT-ипотеки будет увеличен до 700 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.

В ведомстве отметили, что сейчас лимит позволяет получить поддержку 50 тыс. IТ-специалистов. По предварительным подсчетам, благодаря увеличению общего лимита можно будет дополнительно поддержать не менее 15 тыс. айтишников.

До этого стало известно, что выдача ипотечных кредитов в России в январе 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года сократилась в три раза. По данным БКИ «Скоринг бюро», в январе банками было выдано 61 тыс. ипотечных ссуд на сумму 235,6 млрд рублей. Для сравнения, в декабре эти показатели составляли 178,4 тыс. кредитов и 783,7 млрд рублей соответственно.

Согласно статистике ЦБ РФ, в январе 2023 года объем выданной ипотеки составил 275 млрд рублей, что почти втрое меньше декабря 2022 года, когда было выдано займов на 785 млрд рублей. Прирост ипотеки замедлился с 2,9% до 0,6%.

Ранее россиянам перечислили три причины, почему банк может отказать в ипотеке.